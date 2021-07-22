22.07.2021

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В Epic Games Store можно бесплатно получить Verdun и Defense Grid: The Awakening

Epic Games Store

В Epic Games Store началась очередная раздача игр. На этой неделе бесплатными стали Verdun и Defense Grid: The Awakening.

Verdun — это многопользовательский реалистичный шутер от первого лица в сеттинге Первой мировой войны.

Defense Grid: The Awakening — инди-игра в жанре tower defense. Игроку предстоит обороняться от инопланетных захватчиков, размещая и улучшая различные сооружения.

Обе игры можно забрать до 29 июля.

На следующей неделе в Epic Games Store бесплатными станут Mothergunship и Train Sim World 2.

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