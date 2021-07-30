В Epic Games Store можно бесплатно получить Mothergunship и Train Sim World 2
Epic Games Store на этой неделе бесплатно отдает две игры — Mothergunship и Train Sim World 2. Их можно забрать до 5 августа.
Mothergunship — это динамичный шутер от первого лица, в котором игроку предстоит сражаться с огромной кучей инопланетных врагов.
Train Sim World 2 — реалистичный симулятор поездок на поездах разных поколений, среди которых легендарные скоростные и пригородные локомотивы.
Следующими бесплатными играми в Epic Games Store станут стелс-экшен A Plague Tale: Innocence и 2D-файтинг Speed Brawl.