В Android 12 Beta 3 появились «длинные скриншоты», улучшенная система автоповорота экрана и другие функции

Компания Google выпустила новую бета-версию Android 12 — Beta 3. Новая сборка мобильной ОС, получила ряд полезных нововведений, которые до этого были недоступны участникам тестирования.

Теперь в Android 12 появилась функция создания длинных скриншотов с прокруткой. При попытке сделать скриншот, пользователь теперь увидит кнопку Capture more (захватить еще). Как отмечают разработчики, в отличие от сторонних решений, в Google хотели создать универсальное, которое могло бы работать в любом приложении по всей системе.

Помимо этого, появилась улучшенная система автоповорота экрана (на 25% быстрее), новый универсальный поиск по устройству, расширенные возможности сохранения приватности, а также некоторые другие улучшения.

Новая функция автоповорота использует не только акселерометр, но и распознавание лица с помощью фронтальной камеры. Это позволит определить следует ли сменить ориентацию с портретной на альбомную или нет. Компания подчеркивает, что функция работает локально в пределах контейнера Private Compute Core и не передает данные «на сторону».

«Это особенно полезно для людей, использующих устройства лежа на диване или в кровати», — заявил представитель команды разработчиков Дэйв Берк (Dave Burke).

Функция AppSearch представляет собой интегрированный в операционную систему внутренний поисковый движок, позволяющий искать как в приложениях, так и по всему устройству. Разработчики смогут выбирать, какие части программ будут проиндексированы для универсального поиска.

Android 12 Beta 3 уже доступна свежим моделям Pixel, участвующих в программе Android Beta, а также некоторым моделям Oppo, Realme, Sharp, OnePlus и т. п.