29.07.2021

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TikTok запустил семь новых опций для стримов

TikTok

Команда разработчиков популярного сервиса коротких видеороликов TikTok представила семь новых опций для проведения прямых эфиров.

Две новых функции направлены на борьбу с травлей в социальной сети. Пользователи могут отключить комментарии к трансляциям или самостоятельно составить собственный словарь, в который добавить до 200 «стоп-слов». Если кто-либо из зрителей оставит комментарий, включающий слово из списка, он не будет отображаться, а при отправке потенциально недопустимого текста его будет предложено пересмотреть.

Опция «Картинка в картинке» позволит зрителям одновременно смотреть прямой эфир и пользоваться другими приложениями.

При помощи функции «Совместные прямые эфиры» люди смогут общаться в режиме реального времени с авторами платформы по всему миру.

Отвечать на вопросы можно будет прямо во время трансляции в специальном разделе «Вопросы и ответы», а не в комментариях к эфиру.

«Рекомендованные стримы» будут показывать популярные прямые эфиры в ленте подписок и рекомендаций.

При помощи опции «Модераторы эфира для помощи ведущему» автор прямой трансляции сможет разделить управление эфиром со своим доверенным лицом.

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