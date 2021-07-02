TikTok увеличит максимальную продолжительность загружаемого видео

Сервис коротких видео TikTok сообщил, что в ближайшие недели пользователи смогут загружать в соцсеть видео продолжительностью до трех минут. Сейчас ролики могут быть не длиннее одной минуты. Об этом сообщается в блоге TikTok.

«В ближайшие недели мы предоставим возможность создавать более длинные видео в TikTok всем пользователям, что позволит нашему глобальному сообществу снимать, загружать и редактировать видео продолжительностью до трех минут прямо в TikTok», — говорится в сообщении.

Сервис заявляет, что решил сосредоточиться на том, чтобы предоставить пользователям инструменты, которые помогут им раскрыть творческий потенциал, и более длинные видео как раз один из таких инструментов.

Отмечается, что более длинные ролики раньше мог публиковать только ограниченный круг пользователей. Теперь же такая функция станет доступна всем: когда она появится, пользователь получит уведомление.