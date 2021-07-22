Tesla скоро снова начнет продавать электромобили за биткоины

Генеральный директор Tesla Илон Маск (Elon Musk) заявил, что компания скоро снова начнет принимать биткоины в качестве способа оплаты за свои электромобили при сохранении текущей тенденции.

Напомним, что в мае Маск опубликовал в Twitter пост о том, что Tesla прекратит принимать биткоины в качестве средства оплаты за электромобили, из-за обеспокоенности «быстрым ростом использования ископаемых видов топлива при майнинге биткоинов».

На конференции B-Word, организованной Crypto Council for Innovation, Маск заявил: «Похоже, что биткоин все больше смещается в сторону возобновляемых источников энергии, и несколько мощных угольных электростанций, которые использовались для добычи биткоинов, были закрыты, в частности, в Китае».

Он также отметил, что с «должной осмотрительностью» подтверждает, что доля использования возобновляемой энергии при проведении операций, связанных с добычей и транзакциями биткоинов составляет или даже превышает 50%, и она продолжает увеличиваться. «Если тенденция сохранится, Tesla возобновит прием биткоинов», — сказал Маск.

«В долгосрочной перспективе возобновляемая энергия станет самой дешевой, но этого не случится сегодня вечером. Но поскольку присутствует сознательная и решительная, реальная попытка со стороны сообщества майнеров перейти на возобновляемые источники энергии, то очевидно, что Tesla поддержит это», — заявил Маск.

Курс биткоина на фоне этих заявлений бизнесмена вырос в среду на 8%.