19.07.2021

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТехнологииАвтомобилиTesla начала продавать автопилот по подписке

Tesla начала продавать автопилот по подписке

Tesla

Компания Tesla, как известно, продает свой продвинутый автопилот за отдельную плату. Стоимость составляет около 10 тыс. долларов.

Ресурс The Verge пишет, что появилась новая форма оплаты – по подписке, в рамках которой владельцы электромобилей Tesla будут платить 199 долларов в месяц. При этом автопроизводитель даст доступ к пакету Full Self-Driving.

На сегодняшнее время в рамках подписки пользователи получают следующие услуги: навигацию на автопилоте, автоматическую смену полосы движения, автоматическую парковку, вызов авто с парковки, автономное компьютерное управление всеми модулями электромобиля и распознавание светофора вместе со знаком STOP.

ТЕГИ:
В службу «Детская Горячая Линия», функционирующую при поддержке Azercell, поступило около 3000 звонков за последние полгода!
Новости по теме
Автомобили
Илон Маск признал переоценку сво
События
Panasonic избавился от всей свое
Мобильные приложения
Apple запустила платные подписки