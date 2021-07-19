Tesla начала продавать автопилот по подписке

Компания Tesla, как известно, продает свой продвинутый автопилот за отдельную плату. Стоимость составляет около 10 тыс. долларов.

Ресурс The Verge пишет, что появилась новая форма оплаты – по подписке, в рамках которой владельцы электромобилей Tesla будут платить 199 долларов в месяц. При этом автопроизводитель даст доступ к пакету Full Self-Driving.

На сегодняшнее время в рамках подписки пользователи получают следующие услуги: навигацию на автопилоте, автоматическую смену полосы движения, автоматическую парковку, вызов авто с парковки, автономное компьютерное управление всеми модулями электромобиля и распознавание светофора вместе со знаком STOP.