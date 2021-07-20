SpaceX провела первый тестовый пуск двигателей ракеты-носителя Super Heavy

Компания SpaceX провела первый тестовый запуск двигателей прототипа новой ракеты-носителя Super Heavy (Booster 3). Об этом пишет Space.com. Испытания двигателей самого большого в истории ракетного ускорителя Super Heavy, который входит в систему многоразового комплекса Starship, были признаны успешными. Это всего лишь первый шаг в достижении конечной цели, но он, по словам инженеров, уже предоставил достаточно данных для будущих тестов.

Super Heavy — это сверхтяжелая многоразовая ракета, высотой 67 м. Она будет использоваться для вывода на орбиту огромных космических кораблей Starship, длина которых составит около 50 м. Инженеры ненадолго запустили на платформе всего три двигателя Raptor. В ближайшее время компания намерена провести еще одну наземную проверку того же прототипа ракеты, но уже с девятью двигателями вместо трех. Для полноценного запуска Starship планируется использовать ускоритель Booster 4, на который будет установлено более 30 двигателей.

Планируется, что ближе к концу этого года SpaceX выведет на орбиту тестовую сборку в составе ускорителя Super Heavy и космического корабля Starship.