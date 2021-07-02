Sony XAV-9500ES: автомобильный ресивер с 10.1″ экраном и поддержкой беспроводных Android Auto и Apple CarPlay

Компания Sony расширила ассортимент автомобильных мультимедиа-ресиверов новой моделью XAV-9500ES. Это головное устройство в размере 1DIN, оснащенное 10,1-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 1280х720 точек. Новинка совместима с большинством автомобилей.

XAV-9500ES работает под управлением собственной оболочки Sony и поддерживает беспроводные Android Auto и Apple CarPlay. Девайс имеет встроенный Wi-Fi, порт USB-C, также поддерживается подключение камеры заднего вида и адаптеров iDatalink Maestro. Он имеет четырехканальный усилитель (4×55 Вт), 14-канальный эквалайзер и поддерживает большое количество кодеков и форматов аудио.

Sony XAV-9500ES поступит в продажу в ноябре этого года по цене 1299,99 долларов.