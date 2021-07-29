Sony представила компактную камеру со сменной оптикой для видеоблогеров

Компания Sony Electronics представила камеру в серии Alpha, предназначенную специально для видеоблогеров. Особенности модели Sony Alpha ZV-E10 – это поддержка работы со сменной оптикой, длительное время автономной работы и широкий набор настроек для съемки в самых разных условиях.

Камера оснащена матрицей КМОП (CMOS) формата APS-C разрешением 24,2 Мп, со светочувствительностью ISO 100–32 200 (от ISO 50 до ISO 51 200 можно настроить в качестве расширенного диапазона), 425 точками фокусировки, а также 3-дюймовым поворотным ЖК-экраном. Модель поддерживает режимы записи 4K @ 30 fps и 1080p @ 120 fps.

Поддерживается более 60 объективов c байонетом Sony E. Внутренний направленный микрофон с тремя мембранами оптимизирован для записи звуков, исходящих от объектов перед камерой.

Функция Background Defocus позволяет плавно переключаться между размытым и четким фоном, в режиме Product Showcase Setting камера автоматически переводит «взгляд» с лица человека на выделенный объект съемки. Функция Bokeh Switch позволяет менять значение диафрагмы для размытия фона или фокусировки на конкретном объекте.

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Sony Alpha ZV-E10 можно подключить к ПК или смартфону через USB Type-C для видеосвязи и прямых трансляций на YouTube и подобные сервисы.

Заявленная автономность модели составляет до 125 минут в режиме записи видео или до 440 снимков. Камера поддерживает внешнее питание через разъем USB Type-C. Габариты составляют 115,2 x 64,2 x 44,8 мм, вес — 343 гр (с аккумулятором и картой памяти).

Sony Alpha ZV-E10 будет предложена покупателям в двух версиях — одна камера или в комплекте с зум-объективом (16–50 мм) по цене 700 и 800 долларов соответственно.