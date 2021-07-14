14.07.2021

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Sony LSPX-S3 Glass: Bluetooth-колонка в стеклянном корпусе с режимом свечи

Sony LSPX-S3 Glass

Компания Sony представила оригинальный аксессуар, который также может стать элементом интерьера. Bluetooth-колонка Sony LSPX-S3 Glass по дизайну похожа на керосиновую лампу или подсвечник.

Новинка имеет металлическое основание и верх из оргстекла, который выполняет роль высокочастотного динамика с вертикальным приводом. Предусмотрен 46-мм динамик, регулировку звучания которого можно осуществлять через фирменное приложение Sony Music Center. Колонка поддерживает кодек LDAC и функцию панорамного звучания.

Sony LSPX-S3 Glass

Внутри стеклянной колбы, работающей в качестве высокочастотного излучателя, размещена подсветка, которая может имитировать сияние свечи, а также возможен и обычный яркий свет. Яркость можно регулировать с помощью прикосновения к сенсорному датчику, возможна синхронизация мерцания в такт музыке. Основание у колонки тканевое. Зарядка производится по USB Type-C. Гаджет оснащен аккумулятором, емкости которого, по заверению производителя, достаточно для непрерывной работы на протяжении восьми часов. При желании можно объединить две Sony LSPX-S3 в стереопару. Вес составляет 1,1 кг.

Стоимость Sony LSPX-S3 Glass составляет 350 евро, начало продаж намечено на август.

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