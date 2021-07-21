Softprom подписал дистрибьюторский контракт с GYTPOL, Endpoint Configuration Security Technology

Softprom, Value Added IT Distributor и GYTPOL, лидер в категории Endpoint Configuration Security Technology (ECS), подписали дистрибьюторское соглашение. Согласно контракту, Softprom будет продвигать и распространять решение GYTPOL в Центральной и Восточной Европе, странах СНГ, включая Азербайджан, Грузии и Украине.

Gytpol Validator — обеспечивает непрерывный поиск и устранение неверных конфигураций на конечных точках, которые используют атакующие для взлома. Эти пробелы остаются незамеченными другими инструментами по защите конечных точек от угроз и уязвимостей, и благоприятно используются хакерами для взлома. Видимость, обеспечиваемая с помощью Gytpol Validator, позволяет организациям расширить покрытие защиты и уменьшить количество операционных пробелов.

Gytpol Validator также включает обнаружение уязвимостей, боковое движение и распознавание атак в реальном времени, которые еще не охвачены стандартными базовыми показателями безопасности и стандартами соответствия. GYTPOL поддерживает немедленное и автоматическое исправление неверных конфигураций, экономя ваше время и быстро снижая риски.