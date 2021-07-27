Smart-часы OPPO Watch 2: два процессора, поддержка eSIM и до 16 дней автономной работы

Компания OPPO официально представила smart-часы Watch 2. Новинка представлена в двух версиях — с AMOLED-экранами формата 42 и 46 мм. В первом случае диагональ составляет 1,75 дюйма, а разрешение 430 х 372 пикселя. Во втором — 1,91 дюйма и 476 х 402 пикселя. Кадровая частота в обоих случаях — 60 Hz.

Smart-часы OPPO Watch 2 построены на платформе Qualcomm Snapdragon Wear 4100 и дополнены чипом Apollo 4s. Установлены две программные платформы — ColorOS Watch 2.0 на основе Android и RTOS. Такая архитектура позволяет устройствам работать в режиме сверхнизкого энергопотребления. Объем оперативной памяти составляет 1 Gb, емкость встроенной флеш-памяти — 8 Gb.

Аккумуляторные батареи в часах разные: в младшей модели — 360 мА·ч, в старшей — 510 мА·ч. Младшая версия способна работать на одной подзарядке аккумулятора 2,5 дня в обычном режиме и до 10 дней в режиме энергосбережения. У старшей версии эти значения достигают 4 и 16 дней. Предусмотрена поддержка быстрой подзарядки VOOC Flash Charge.

Часы поддерживают более 100 режимов тренировок и 155 тем оформления. В набор датчиков входят трехосный акселерометр, гироскоп, геомагнитный сенсор, барометр, сенсор частоты сердечных сокращений, блок для оценки уровня содержания кислорода в крови и сенсор освещенности. Заявлено определение уровня глюкозы в крови.

Есть защита от воды (5ATM), контроллер NFC, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth с функцией автомобильного ключа и приемник спутниковых навигационных систем GPS/ГЛОНАСС. Реализована поддержка eSIM. Предзаказ в Китае уже открыт, а продажи начнутся 6 августа.

Стоимость smart-часов: