Синий «экран смерти» в Windows 11 станет черным

Компания Microsoft изменила цвет знаменитого синего «экрана смерти» (BSOD) в Windows 11. Теперь он будет иметь черный фон, чтобы соответствовать экранам запуска и отключения системы.

Демонстрацию черного варианта впервые опубликовали на YouTube-канале Martin Nobel. Информацию также подтвердили в издании The Verge.

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Это первое крупное изменение BSOD с момента добавления грустного смайлика в Windows 8 в 2012 году и QR-кода ошибки в 2016 году. Само средство для отображения и диагностики аппаратных ошибок впервые появилось в Windows 3.0 в 1990 году.

Нововведение доступно в сборке 22200.51. В предварительных версиях 22000.1, распространяемых Microsoft, экран пока еще синий, а у участников инсайдерской программы — зеленый.