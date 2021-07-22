Серия Pro Evolution Soccer сменила название на eFootball и стала условно-бесплатной

Konami Corporation изменила название своего футбольного симулятора Pro Evolution Soccer на eFootball и решила перевести игру на условно-бесплатную модель распространения, тем самым отменяя платные релизы, которые выходили ежегодно.

Теперь вся серия будет развиваться в рамках одного лайв-сервиса. Судя по планам разработчиков, в игре появится собственный аналог боевого пропуска, а еще одним способом монетизации eFootball станут необязательные к покупке дополнения с новыми режимами.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Релиз игры планируется на начало осени 2021 года сначала eFootball выйдет на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S. На старте в игре будет доступно девять клубов, включая «Барселону», «Баварию» и «Манчестер Юнайтед», а также режим товарищеских матчей.

Зимой 2022 года игра появится на Android и iOS. После релиза eFootball в онлайн-режиме будет доступна для консолей одного семейства, но в планах компании есть кроссплей между PlayStation, Xbox и ПК. Выход игры на мобильных устройствах также в будущем будет поддерживать кроссплей.