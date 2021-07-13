Саудовская Аравия начинает строить сеть гигантских дата-центров за 18 млрд. долларов

Правительство Саудовской Аравии инициировало проект цифровой трансформации, чтобы занять лидирующие позиции по вычислениям и обработке данных в регионе. Проект, разработанный Министерством связи и информационных технологий (MCIT), предусматривает привлечение инвестиций в размере более 18 млрд. долларов для строительства крупных дата-центров к 2030 году, чтобы довести совокупную мощность сети таких объектов в стране до более чем 1,3 ГВт.

Саудовское агентство печати, официальное информационное агентство Саудовской Аравии, сообщило, что ключевые местные инвесторы намерены построить ряд независимых центров обработки данных по всей стране.

«Мы дадим возможность местным лидерам играть более важную роль в предстоящей фазе программы под названием Saudi Vision 2030, чтобы локализовать свои услуги внутри Королевства для привлечения других цифровых инвестиций, таких как поставщики облачных услуг, издатели и разработчики игр, операторы услуг потокового видео и операторы сетей доставки контента для локализации своих услуг внутри нашей страны», — сказал Бассам Аль-Бассам (Bassam Al Bassam), заместитель министра телекоммуникаций и цифровой инфраструктуры, ранее работавший в Saudi Telecom и Cisco.

В ведомстве также уточнили, что оно тесно сотрудничает с частным бизнесом, включая местных и международных инвесторов, по вопросам структурирования принципов ведения бизнеса для развития сети ЦОДов в Саудовской Аравии.

MCIT уже работает с компаниями Gulf Data Hub, AI Moammar Information Systems (MIS) и Saudi FAS Holding Company, которые имели опыт в успешном сотрудничестве с ведомством в разработке планов по строительству крупномасштабных центров обработки данных. Первые инвесторы взяли на себя обязательство построить серию ЦОД по всему Королевству.

Саудовское агентство печати отмечает, что планы по расширению сети ЦОДов также предполагают подключение 3,5 млн. домохозяйств к оптоволокну, данный проект предусматривает охват 70% домов на отдаленных территориях и обеспечения их беспроводной широкополосной связью, а также запуск 5G-сетей в 74 городах.