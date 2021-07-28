28.07.2021

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Samsung запустил самый высокий в мире цифровой водопад

Samsung Electronics

Компания Samsung Electronics запустила на своей цифровой вывеске в Нью-Йорке, на Таймс-сквер (площадь в центральной части Манхэттена), гигантский цифровой водопад. Художественная инсталляция под названием Waterfall-NYC (2021) имеет высоту более 100 м.

Высота вывески, состоящая из четырех панелей, составляет 110 м. при площади более 1000 м2. Данная цифровая вывеска является еще и самой яркой в мире. Ее пиковая яркость достигает 9000 нит, благодаря чему изображение прекрасно видно даже днем в ясную погоду.

Видео можно посмотреть на страничке источника.

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