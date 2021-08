Samsung создал мультипликационный сериал про историю электронной промышленности

Компания Samsung создала мультипликационный сериал под названием The History of the Electronics Industry that Changed the World, который рассказывает о об истории электронной промышленности.

На YouTube уже доступна первая серия про Сэмюэля Морзе и создание телеграфа. Ожидается еще четыре серии про Джона Бэрда и телевидение, Александра Белла и телефон, Джеймса Харрисона и холодильник, а также про Уильяма Шокли и полупроводники.



Мультипликационный сериал имеет английскую озвучку и надписи. Пока неизвестно, появится ли он на других языках.