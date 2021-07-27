Samsung представила игровой монитор Odyssey Neo G9 с экраном mini-LED

Компания Samsung Electronics представила новый флагманский монитор Odyssey Neo G9. Модель выполнена по технологии mini-LED, поддерживает высокую частоту обновления и обладает большой максимальной яркостью.

Монитор имеет размер 49 дюймов по диагонали с разрешением 5120 х 1440 пикселей при соотношении сторон 32:9 и обладает радиусом кривизны 1000R. Экран выполнен по технологии Quantum mini-LED. Реализована система локального затемнения на основе 2048 зон с независимой регулировкой. Благодаря этому темные области становятся темнее, а светлые — ярче. Есть поддержка HDR и HDR10+. Благодаря этому достигается максимальная яркость на уровне 2000 кд/м2 и контрастность 1 000 000 : 1.

Время отклика GTG составляет 1 мс, частота обновления — 240 Hz. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. Реализована поддержка AMD FreeSync Premium Pro, говорится о совместимости с NVIDIA G-Sync.

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В задней части монитора предусмотрена подсветка с пятью эффектами. Подставка позволяет регулировать углы наклона и поворота экрана. Предусмотрено два HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4 и два USB.

Монитор Samsung Odyssey Neo G9 поступит в продажу 9 августа по ориентировочной цене 2499 долларов.