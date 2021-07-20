Samsung представил обновленную версию телевизора The Wall

Компания Samsung представила обновленную версию модульного телевизора The Wall 2021. Новая модель получила частоту обновления экрана 120 Hz и технологию искусственного интеллекта для улучшения управления качеством изображения на основе процессора Micro AI.

Четкое изображение даже в ярко освещенных помещениях достигается благодаря яркости 1600 нит. За счет того, что отдельные светодиоды на экране стали меньше на 40%, увеличилась насыщенность черного цвета и контрастность изображения.

Впервые модель The Wall был представлена в 2018 году. С этого момента производителю удалось сделать телевизор в два раза более тонким, что позволило сократить его общий вес и упростить монтаж за счет беспроводных стыковочных соединений и безрамочного корпуса.

Телевизор поддерживает режим разделения экрана для одновременной трансляции изображения с четырех источников в разрешении 4К. Благодаря модульной технологии Samsung The Wall 2021 года может быть установлен в самых различных положениях – возможна вогнутая и выпуклая конфигурации, крепление на потолок, а также подвесной, наклонный и угловой монтаж. Настройка телевизора производится только один раз при первой установке, что позволяет экономить время.