20.07.2021

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяAVТелевидениеSamsung представил обновленную версию телевизора The Wall

Samsung представил обновленную версию телевизора The Wall

Samsung The Wall

Компания Samsung представила обновленную версию модульного телевизора The Wall 2021. Новая модель получила частоту обновления экрана 120 Hz и технологию искусственного интеллекта для улучшения управления качеством изображения на основе процессора Micro AI.

Четкое изображение даже в ярко освещенных помещениях достигается благодаря яркости 1600 нит. За счет того, что отдельные светодиоды на экране стали меньше на 40%, увеличилась насыщенность черного цвета и контрастность изображения.

Впервые модель The Wall был представлена в 2018 году. С этого момента производителю удалось сделать телевизор в два раза более тонким, что позволило сократить его общий вес и упростить монтаж за счет беспроводных стыковочных соединений и безрамочного корпуса.

Телевизор поддерживает режим разделения экрана для одновременной трансляции изображения с четырех источников в разрешении 4К. Благодаря модульной технологии Samsung The Wall 2021 года может быть установлен в самых различных положениях – возможна вогнутая и выпуклая конфигурации, крепление на потолок, а также подвесной, наклонный и угловой монтаж. Настройка телевизора производится только один раз при первой установке, что позволяет экономить время.

ТЕГИ:
A14 Bionic prosessoru ilə iPhone SE 3-ün təqdimat tarixi açıqlandı
Новости по теме
Смартфоны
Çinlilər demək olar ki, bahalı X
Смартфоны
Samsung Galaxy Z Flip3 seriyanın
Смартфоны
Samsung, 6000 mAh batareyalı ucu