Samsung лидирует на мировом рынке памяти для смартфонов

Компания Strategy Analytics опубликовала исследование, согласно которому мировой рынок памяти для смартфонов в первом квартале 2021 года составил 11,4 млрд. долларов.

На этом рынке лидирует Samsung Memory, на долю которой приходится 49% продаж (суммарно DRAM и NAND). На втором месте — SK Hynix, третье заняла Micron. В первом квартале 2021 года эти три компании вместе получили более 80% выручки на мировом рынке памяти для смартфонов.

На рынке флеш-памяти NAND для смартфонов наблюдался 18% рост доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, обусловленный внедрением модулей UFS. Samsung Memory занимает 42% этого рынка, на втором SK Hynix с 20%, на третьем месте — Kioxia с 19%.

Годовая выручка от продаж микросхем памяти DRAM для смартфонов в первом квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 21%. Samsung Memory занимает 54% этого рынка, на втором и третьем местах SK Hynix и Micron с 25% и 20% соответственно.