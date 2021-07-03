Samsung Galaxy Z Fold 3 smartfonunun kamerası açıqlandı

Bu dəfə mənbələr Cənubi Koreya nəhənginin qatlana bilən cihazından hansı foto imkanlarının gözlənilməli olduğunu paylaşdı. Beləliklə, cihaz üç kamera ilə təchiz ediləcəyi ortaya çıxdı. Bunlardan biri, ekranın altında yerləşən Sony IMX471 sensoru olan 16MP selfie kameradır.

Əsas kameraya gəldikdə isə aşağıdakı modullardan istifadə olunur:

Sony IMX555 optik formatı 1/1.76 «;

Samsung ISOCELL 3M5 optik formatı 1/3.6″;

Samsung ISOCELL 3L6 optik formatı 1/3.2 «.

Hamısının 12 meqapiksellik bir qətnaməsi var.

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