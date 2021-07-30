С «Nar Wi-Fi» интернет там, где ты!

Люди, проводящие летние каникулы в загородном доме, переезжающие в новую квартиру или офис, не имеющие доступа к традиционному интернету в своих домах, могут получить доступ к высокоскоростному интернету с «Nar Wi-Fi». Желающим иметь доступ к бесперебойной и высокоскоростной сети интернета, везде где бы они ни находились, достаточно взять с собой роутер. Устройство обеспечивает доступ в интернет из любого места в диапазоне действия сети Nar LTE.

Абоненты с легкостью могут настроить устройство «Nar Wi-Fi» собственноручно. После установки в роутер SIM-карты с соответствующим тарифным планом и подключения его к источнику питания, устройство запускается автоматически. С «Nar Wi-Fi» абонентам предоставляются интернет-пакеты на 20 и 50 Gb. Благодаря этому устройству более 30 гаджетов получают одновременный доступ к высокоскоростному интернету по доступной цене.

Через приложение «Nar+», можно проверить статус текущего пакета на устройстве, узнать баланс счета, а также пополнить его и приобрести новые пакеты «Nar Wi-Fi». Более подробную информацию об устройстве и тарифах можно найти на https://www.nar.az/ru/nar-wi-fi/.