Релиз FIFA 22 состоится 1 октября. Дебютный трейлер и предзаказы

Компания Electronic Arts официально анонсировала дату релиза новой версии футбольного симулятора FIFA. Игра выйдет 1 октября на платформах PC (Origin, Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S и Google Stadia.

Одной из особенностей FIFA 22 станет технология HyperMotion, которая использует машинное обучение для воссоздания анимаций в режиме реального времени, благодаря чему у игроков более естественные движения. HyperMotion также позволяет EA захватывать движения реальных футболистов, которые борются между собой в полную силу. Нововведение будет доступно только на PS5, Xbox Series X/S и Google Stadia.

Есть ряд и других изменений, которые будут доступны на всех платформах. EA обещает полностью переработать механику игры голкиперов, в режиме карьеры появится возможность создания клуба, режимы Volta Football и Ultimate Team также получат различные улучшения.

Также компания показала дебютный трейлер.

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За предзаказ базового издания, пользователь получит:

Игрока 1-й команды недели;

Килиана Мбаппе в аренду на 5 игр FUT;

Набор с послом FUT на выбор на 3 матча FUT;

Воспитанника академии клуба, перспективного молодого игрока с потенциалом игры мирового класса.

За предзаказ Издание Ultimate FIFA 22 + краткосрочный бонус (бонусы даются только за покупку до 11 августа):

Краткосрочный бонус: герой FUT (н/п) 1 декабря;

Возможность начать игру на четыре дня раньше;

Игрока FUT «Обратите внимание» (н/п);

4600 FIFA Points;

Игрока 1-й команды недели FUT;

Килиана Мбаппе в аренду на 5 игр FUT;

Набор с послом FUT на выбор на 3 матча FUT;

Воспитанника академии клуба, перспективного молодого игрока с потенциалом игры мирового класса.

В игре предусмотрена возможность внутриигровых покупок и содержится виртуальная игровая валюта, за которую можно приобретать виртуальные внутриигровые предметы, включая случайные наборы виртуальных внутриигровых предметов.

Системные требования пока еще не опубликованы.