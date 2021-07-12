Релиз FIFA 22 состоится 1 октября. Дебютный трейлер и предзаказы
Компания Electronic Arts официально анонсировала дату релиза новой версии футбольного симулятора FIFA. Игра выйдет 1 октября на платформах PC (Origin, Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S и Google Stadia.
Одной из особенностей FIFA 22 станет технология HyperMotion, которая использует машинное обучение для воссоздания анимаций в режиме реального времени, благодаря чему у игроков более естественные движения. HyperMotion также позволяет EA захватывать движения реальных футболистов, которые борются между собой в полную силу. Нововведение будет доступно только на PS5, Xbox Series X/S и Google Stadia.
Есть ряд и других изменений, которые будут доступны на всех платформах. EA обещает полностью переработать механику игры голкиперов, в режиме карьеры появится возможность создания клуба, режимы Volta Football и Ultimate Team также получат различные улучшения.
Также компания показала дебютный трейлер.
За предзаказ базового издания, пользователь получит:
- Игрока 1-й команды недели;
- Килиана Мбаппе в аренду на 5 игр FUT;
- Набор с послом FUT на выбор на 3 матча FUT;
- Воспитанника академии клуба, перспективного молодого игрока с потенциалом игры мирового класса.
За предзаказ Издание Ultimate FIFA 22 + краткосрочный бонус (бонусы даются только за покупку до 11 августа):
- Краткосрочный бонус: герой FUT (н/п) 1 декабря;
- Возможность начать игру на четыре дня раньше;
- Игрока FUT «Обратите внимание» (н/п);
- 4600 FIFA Points;
- Игрока 1-й команды недели FUT;
- Килиана Мбаппе в аренду на 5 игр FUT;
- Набор с послом FUT на выбор на 3 матча FUT;
- Воспитанника академии клуба, перспективного молодого игрока с потенциалом игры мирового класса.
В игре предусмотрена возможность внутриигровых покупок и содержится виртуальная игровая валюта, за которую можно приобретать виртуальные внутриигровые предметы, включая случайные наборы виртуальных внутриигровых предметов.
Системные требования пока еще не опубликованы.