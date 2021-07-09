Qualcomm представила свой первый смартфон

Компания Qualcomm в сотрудничестве с ASUS представила свой первый смартфон. Устройство получило название Smartphone for Snapdragon Insiders.

Аппарат предназначен для участников программы Snapdragon Insiders. Таких фанатов и энтузиастов во всем мире насчитывается более 1,6 млн. человек.

Смартфон оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2448 х 1080 пикселей и частотой обновления 144 Hz. Экран прикрыт защитным стеклом Gorilla Glass Victus и поддерживает режим Always-on display.

За производительность отвечает процессор Snapdragon 888. Оперативной памяти LPDDR5 установлено 16 Gb, встроенной UFS 3.1 — 512 Gb.

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Основная камера тройная: 64 Мп (f/1.8, OIS) главный датчик, 12 Мп (f/2.2) ультраширокоугольный модуль и 8 Мп телеобъектив (трехкратный зум и OIS). Фронтальная камера имеет разрешение 24 Мп.

Аккумулятор емкостью 4000 мАч поддерживает технологию Quick Charge 5.0 и заряжается полностью за 50 минут. Сканер отпечатков пальцев 3D Sonic Sensor второго поколения расположен на тыльной панели (Qualcomm отметила, что он не может быть встроен в OLED-панель, которая используется в данной модели). Габариты составляют 173,15 х 77,25 х 9,55 мм, вес — 210 гр. Устройство работает под управлением Android 11.

Смартфон предлагается по цене 1500 долларов, при этом покупатели получают также полностью беспроводные наушники Snapdragon от Master & Dynamic, чехол для смартфона, зарядное устройство Qualcomm Quick Charge 5.0 и два кабеля для зарядки. Гаджет будет производиться и продаваться компанией ASUS с августа этого года в Китае, США, Германии, Великобритании, Японии, Южной Корее и в Индии.