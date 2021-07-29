29.07.2021

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Qualcomm отчиталась об успешном завершении третьего квартала 2021 года

Qualcomm

Компания Qualcomm опубликовала отчет за третий квартал, завершившийся у нее 27 июня 2021 финансового года. Благодаря публикации отчета акции компании выросли более, чем на 3%, так как финансовые результаты превзошли ожидания аналитиков.

Выручка за отчетный период составила 8,06 млрд. долларов. Это на 65% больше, чем за аналогичный период прошлого года (4,893 млрд. долларов).

Основную долю выручки составили продажи мобильных процессоров. Подразделение Qualcomm QCT, занимающееся полупроводниками, отчиталось о прибыли в 6,47 млрд. долларов, что оказалось на 70% выше, чем в прошлом году. Самым быстрорастущим сегментом QCT стало производство RF-модулей, являющихся неотъемлемой частью инфраструктуры 5G. Их продажи возросли на 114% и составили 957 млн. долларов.

IoT-бизнес компании, также являющийся частью сегмента QCT и занимающийся выпуском энергоэффективных чипов для умных устройств, вырос на 83 % — почти до 1,4 млрд. долларов. Подразделение Qualcomm Technology Licensing, занимающееся лицензированием патентов, связанных с 5G и другими технологиями, также показал рост 43% (1,49 млрд. долларов.)

Чистая прибыль в третьем квартале составила 2,027 млрд. долларов. Год назад этот показатель был равен 845 млн. долларов. Рост в годовом выражении составил 140%.

Расчет не по GAAP дает несколько другие значения – рост 63% (с 4,890 млрд. до 7,995 млрд. долларов), а рост чистой прибыли — 124% (с 982 млн. долларов до 2,200 млрд. долларов).

В течение квартала акционерам было выплачено 1,4 млрд. долларов: 767 млн. долларов в виде дивидендов и 630 млн. долларов за счет выкупа акций.

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