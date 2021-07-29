QNAP представила JBOD с 16 отсеками для дисков

Компания QNAP Systems выпустила модуль расширения системы хранения данных TL-R1620Sdc с двумя контроллерами SAS 12 Гбит/с. Устройство выполнено в формате 3U и оснащено 16 отсеками для 3,5- или 2,5-дюймовых накопителей.

Как отмечается, благодаря поддержке SAS 12 Гбит/с, технологии оптимизации полосы пропускания Broadcom SAS DataBolt и двухканальному дизайну mini-SAS с резервным источником питания система позволяет достичь оптимальной производительности и высокой надежности для хранения данных. До семи устройств TL-R1620Sdc могут быть подключены для увеличения емкости двухконтроллерного сетевого хранилища QNAP и серверов Windows. Это должно обеспечить масштабируемость для критически важных задач по созданию файловых серверов, виртуализации, центров обработки данных среднего размера и др.

«Для критически важных корпоративных сред мы рекомендуем использовать двухконтроллерный NAS с двумя контроллерами TL-R1620Sdc JBOD, чтобы создать надежную ИТ-базу с возможностью масштабирования», — заявил Джейсон Хсу, менеджер по продукту QNAP — «Двухканальная архитектура обеспечивает отказоустойчивость для непрерывного выполнения критически важных корпоративных задач и непрерывных бизнес-услуг».

TL-R1620Sdc использует расширитель SAS с низким энергопотреблением, а оба контроллера имеют три порта Mini-SAS HD (SFF-8644). Каждый порт SAS объединяет четыре канала SAS 12 Гбит/с предлагая пропускную способность до 48 Гбит/с. Компактная конструкция с небольшой глубиной позволяет легко установить модуль в стандартные или небольшие серверные стойки. TL-R1620Sdc может вмещать шестнадцать дисков SAS 12 Гбит/с или 6 Гбит/с и поддерживает адаптер QNAP QDA-SA2 для установки 2,5-дюймовых дисков SATA, которые могут использовать преимущества двухпортовых SAS, предоставляя предприятиям экономичный вариант расширения хранилища при создании отказоустойчивых сред.

Отмечается, что TL-R1620Sdc можно использовать с двухконтроллерным сетевым хранилищем QNAP на основе QES и управлять им с помощью диспетчера хранилища JBOD, например настройки групп RAID, пулов хранения и моментальных снимков. Емкость сетевого хранилища NAS может легко наращиваться вместе с потребностями бизнеса для размещения больших объемов данных или файлов резервных копий.

Хост-серверы Windows с картами SAS HBA PCIe могут подключаться к TL-R1620Sdc и настраиваться отказоустойчивые кластеры S2D (Storage Space Direct), чтобы обеспечить масштабирование возможностей вычислений/рабочих нагрузок. QNAP JBOD Manager (будет доступен с III кв.2021 г.) позволяет управлять и контролировать TL-R1620Sdc, тогда как опытные пользователи могут подключаться через консольный порт RJ45 и использовать интерфейс командной строки (CLI).

На двухконтроллерный модуль расширения TL-R1620Sdc предоставляется 5-летняя гарантия. TL-R1620Sdc станет доступным в Азербайджане в сентябре и его MSRP цена составит 6,799 AZN.