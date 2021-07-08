Python скоро может стать самым популярным языком программирования

Язык программирования Python впервые за всю историю своего существования находится в шаге от того, чтобы стать самым популярным в мире. В рейтинге TIOBE он занимает третье место после Java и С, и в отличие от них, набирает очки популярности среди разработчиков.

В рейтинге TIOBE показатели Python и С различаются всего на 0,67%, а разница между Python и Java составляет всего 0,22%, при том, что за последний год рейтинг Python существенно вырос, в то время как рейтинги Java и C снижались.

По мнению генерального директора TIOBE Пола Янсена (Paul Jansen), борьба между Python и С за первое место в рейтинге будет нешуточной.

«Следующие несколько месяцев будут захватывающими. Какой язык выиграет эту битву? У Python, похоже, больше шансов стать номером один благодаря своему лидерству на рынке в быстро развивающейся области интеллектуального анализа данных и искусственного интеллекта», – сказал Янсен.

В ноябре 2020 года Python уже добирался до второго места в этом рейтинге и смещал Java на третью строчку. Тогда Пол Янсен называл совсем другие причины популярности Python. По его мнению, интерес к Python основан еще на том, что если раньше программированием занимались, в основном, инженеры, то теперь этот навык «требуется почти повсюду, а хороших разработчиков ПО не хватает».

«Недавний всплеск популярности Python вызван тем, что он достаточно прост для использования непрограммистами, а не является языком только для продвинутых программистов», — отметил глава TIOBE.

Язык Python зародился в конце 80-х годов XX века. Его создатель – нидерландский разработчик Гвидо ван Россум (Guido van Rossum), и он задумывал его как потомка языка ABC. Первая публикация кода Python состоялась в феврале 1991 года, на тот момент язык имел версию 0.9.0. Версия 1.0 была опубликована лишь в январе 1994 года. До 2.0 язык обновился в октябре 2000 года, до 3.0 – в декабре 2008 года. Самая актуальная стабильная версия Python носит индекс 3.9.6 – ее выпуск состоялся 28 июня 2021 года.