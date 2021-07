Промышленное предприятие сэкономило 1,7 млн. долларов благодаря решению «Лаборатории Касперского»

Поставщик электроэнергии с 400 подстанциями сэкономил 1,7 млн долларов США благодаря использованию решения Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks (KICS for Networks). Окупаемость инвестиций составила 135% за три года. Кроме того, с момента внедрения KICS for Networks на предприятии не произошёл ни один киберинцидент.

Таковы результаты исследования Forrester Consulting, проведённого по заказу «Лаборатории Касперского». Эксперты проанализировали данные за три года использования технологии. Они подсчитали, насколько снизились риски утечек и повреждения оборудования, а также насколько усовершенствовались процессы управления активами, и сопоставили эту сумму с общей стоимостью лицензий и тренингов для сотрудников. Специалисты Forrester Consulting оценили ущерб, который мог быть нанесён в результате кибератак, в 2,9 млн долларов США, в то время как стоимость лицензий и обучения составила 1,2 млн долларов США.

«Пандемия поставила организации перед трудным выбором и необходимостью сокращать бюджет. Исследование Forrester очень своевременно. Оно демонстрирует, что стоимость отказа от вложений в защитные решения может обойтись бизнесу намного дороже, чем грамотные инвестиции в построение надёжной системы кибербезопасности, — отмечает Александр Моисеев, директор по развитию бизнеса «Лаборатории Касперского». — По нашим наблюдениям, киберугрозы становятся всё более изощрёнными и могут приводить к серьёзным последствиям. Американский трубопровод Colonial Pipeline в результате кибератаки остановился на шесть дней. Этот инцидент иллюстрирует возможные масштабы последствий нападений на критически важную инфраструктуру. Промышленным предприятиям необходимо принимать серьёзные меры защиты».

Решение KICS for Networks позволяет выявлять несанкционированную активность с помощью мониторинга ОТ-трафика, а также уведомляет об уязвимостях в оборудовании и даёт рекомендации по тому, как избежать их эксплуатации злоумышленниками. При этом оно не влияет на непрерывность бизнеса и критически важные процессы.

Ознакомиться с полным текстом исследования компании Forrester «Общий экономический эффект решения Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks» и показателями окупаемости инвестиций в кибербезопасность можно по ссылке: https://go.kaspersky.com/kics-forrester.