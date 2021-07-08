Приложение Water Resistance Tester позволяет проверить водонепроницаемость смартфона

В Google Play появилось приложение Water Resistance Tester, которое позволяет проверить водонепроницаемость смартфона.

Мобильное приложение позволяет сделать это в любой момент с помощью встроенного барометра. Судя по отзывам, софт способен даже распознать отсутствие заглушки для SIM-карты.

Указываются следующие сценарии применения: проверка влагозащиты после замены батареи или другого ремонта, при покупке б/у смартфона, при покупке нового смартфона (чтобы убедиться, что производитель сдержал обещание). Для проверки соответствия устройством стандартам IP67/IP68 достаточно установить приложение, положить смартфон на ровную поверхность и нажать на экран.

Water Resistance Tester доступно для Android-смартфонов бесплатно по следующей ссылке. Приложение поддерживает только смартфоны, которые соответствуют определенной степени защиты или оснащены барометром.