Президент IBM без объяснений оставил свой пост

Президент IBM Джим Уайтхерст (Jim Whitehurst), второе лицо в компании, оставил свой пост президента. Как пишет TechCrunch, IBM не раскрывает истинные причины его ухода с этой должности.

Уайтхерст с 2007 по 2020 гг. являлся генеральным директором компании Red Hat. В 2019 году IBM купила ее с примерно 60-процентной премией к рыночной цене акций компании. Сделка по приобретению Red Hat за 34 млрд. долларов была согласована в октябре 2018 года и закрыта в июле 2019 года. Уайтхерст перешел из Red Hat в IBM в начале апреля 2020 года. Таким образом, в должности президента компании он проработал всего лишь 14 месяцев.

При этом экс-глава Red Hat по-прежнему остается в IBM. На момент публикации материала он был советником нынешнего СЕО компании Арвинда Кришны (Arvind Krishna) и всего совета директоров IBM.

Кто станет новым президентом IBM, компания на 5 июля 2021 года не сообщала. Уход Уайтхерста с этого поста не замедлил отразиться на стоимости ее акций. Сразу после публикации сообщения о вакантном месте президента они рухнули почти на 5%.

Некоторые аналитики видели в Уайтхерсте следующего генерального директора IBM, который мог прийти на смену Арвинду Кришне. Такого мнения в течение долгого времени придерживался и основатель и главный аналитик консалтинговой компании Moor Insight & Strategies Патрик Мурхед (Patrick Moorhead). Он сообщил TechCrunch, что был весьма удивлен уходом Уайтхерста с поста президента IBM.