Представлены защитные стекла Corning Gorilla Glass DX и DX+ для камер смартфонов

Большинство производителей смартфонов для защиты экранов используют стекла Corning Gorilla Glass. Сегодня компания Corning представила новое поколение защитных стекол Gorilla Glass с DX и DX+, предназначенных уже не для дисплеев, а для модулей камер.

Отметим, что в 2018 году компания представила защитные стекла Corning Gorilla Glass DX и DX+, которые были ориентированы на носимую электронику, в частности, smart-часы и фитнес-браслеты.

Утверждается, что стекла Gorilla Glass DX и DX+ получили другой состав, чтобы обеспечивать устойчивость к царапинам без ущерба для качества фото и видео. Новый композитный материал пропускает 98% окружающего света, при этом сохраняя такую же стойкость к царапинам, как и обычное стекло Gorilla Glass. Corning отмечает, что защитные стекла, которые сейчас используются в камерах смартфонов, пропускают только около 95% света.

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Еще одной важной особенностью разработки стала повышенная устойчивость к затиранию и царапинам.Первым производителем, который получит новые стекла Gorilla Glass, станет компания Samsung. Возможно, что дебют новой технологии состоится 11 августа на мероприятии Samsung Galaxy Unpacked.