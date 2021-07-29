Представлены TWS-наушники Bang & Olufsen Beoplay EQ с активным шумоподавлением

Компания Bang & Olufsen представила новые полностью беспроводные наушники под названием Beoplay EQ. Это уже четвертое поколение TWS-аксессуаров компании и первый представитель серии с поддержкой функции активного шумоподавления (ANC).

Каждый из наушников оснащен тремя микрофонами, два из которых отвечают за работу ANC, а третий предназначен для голосовых вызовов.

Заявленная автономность составляет 6,5 часов с включенной системой шумоподавления или на час больше без нее. Продолжительность работы аккумулятора при использовании зарядного футляра до 20 часов. Зарядка производится по интерфейсу USB Type-C или посредством беспроводной технологии Qi.

Наушники поддерживают технологию Qualcomm AptX, а также AAC и SBC. Защита конструкции от пыли и влаги выполнена согласно стандарту P54.

Покупателям будут предложены черный и золотистый вариант исполнения. Наушники Bang & Olufsen Beoplay EQ поступят в продажу 19 августа по цене 399 долларов.