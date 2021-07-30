Представлены smart-часы Huawei Watch GT 2 Pro ECG и фитнес-трекер Band 6 Pro с датчиком температуры тела

Компания Huawei представила в Китае два носимых устройства — smart-часы Watch GT 2 Pro ECG и фитнес-трекер Band 6 Pro. Обе новинки являются улучшенными версиями своих предшественников.

Watch GT 2 Pro ECG выделяется наличием датчика для снятия ЭКГ. Часы оснащены 1,39-дюймовой AMOLED-матрицей, поддерживает 100 режимов тренировок и используют операционную систему Huawei Lite OS. Экран устройства прикрыт сапфировым стеклом и имеет титановую рамку.

Главной особенностью Huawei Band 6 Pro стала возможность измерения температуры тела пользователя. Устройство оснащено большим 1,47-дюймовым AMOLED-экраном с узкими рамками. Гаджет имеет тот же набор датчиков, что и Watch GT 2 Pro ECG, за исключением датчика для снятия кардиограммы. Есть поддержка 96 режимов тренировок. Заявленная автономность — до 14 дней.

Smart-часы Huawei Watch GT 2 Pro ECG поступят в продажу 12 августа по цене 480 долларов. Фитнес-трекер Band 6 Pro — 20 августа по цене 70 долларов.