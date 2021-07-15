Представлены ноутбуки Honor MagicBook 14 и 15 с APU AMD Ryzen 5000 и поддержкой Windows 11

Компания Honor представила в Китае новые версии портативных компьютеров MagicBook 14 и MagicBook 15. В основу ноутбуков нового поколения вместо процессоров Intel положены APU AMD Ryzen 5000.

Новинки заключены в полностью металлический корпус с узкими рамками вокруг дисплея. Используются IPS-экраны разрешением Full HD диагональю 14 дюймов (MagicBook 14) и 15,6 дюйма (MagicBook 15). Упомянуты технологии Low Blue Light и Flicker Free с сертификацией TÜV Rheinland.

Доступен выбор в базовой версии – Ryzen 5 5500U, в топовой – Ryzen 7 5700U. Объем оперативной памяти DDR4 составляет 16 Gb, вместимость твердотельного накопителя NVMe PCIe — 512 Gb. Система охлаждения улучшена, эффективность, в сравнении с предыдущей версией, увеличена на 36%.

Толщина и вес младшей модели составляют 15,9 мм и 1,38 кг, старшей – 16,9 мм и 1,54 кг. Имеется адаптер беспроводной связи Wi-Fi 6. В качестве программной платформы используется операционная система Windows 10 с последующим обновлением до Windows 11.

Ноутбук Honor MagicBook 14 с APU Ryzen 5 5500U предлагается за 700 долларов, версия с APU Ryzen 7 5700U – за 760 долларов. MagicBook 15 имеет пока только один вариант с Ryzen 5 5500U за 710 долларов. В продажу новинки поступят 20 июля.