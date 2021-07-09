Представлены игровые ноутбуки MSI Alpha и Delta на процессорах Ryzen 5000H и графике Radeon RX 6000M

Компания MSI представила игровые ноутбуки Delta 15 и Alpha 15/17. Новинки оснащены процессорами серии AMD Ryzen 5000H и мобильными графическими ускорителями Radeon RX 6000M.

Delta 15 оснащен экраном с разрешением Full HD и частотой обновления 240 Hz. Модели Alpha 15 и Alpha 17 оборудованы дисплеем диагональю 15,6 и 17,3 дюйма соответственно с поддержкой разрешения Full HD и частотой обновления 144 Hz.

Модель Delta 15 предлагает флагманский восьмиядерный Ryzen 9 5900HX с частотой до 4,6 GHz. В основе моделей Alpha 15/17 используется процессор AMD Ryzen 7 5800H (8 ядер, частота до 4,4 GHz). Модель Delta 15 оснащается производительным графическим ускорителем Radeon RX 6700M с 10 Gb памяти.

В качестве графической подсистемы модели Alpha 15/17 получили дискретные мобильные видеокарты Radeon RX 6600М с объемом видеопамяти 8 Gb. В обоих случаях используется память типа GDDR6. За отвод тепла в ноутбуках отвечает мощная фирменная система охлаждения Cooler Boost 5. Все ноутбуки могут быть оснащены до 64 Gb оперативной памяти DDR4-3200 и двумя NVMe-накопителями (объем не указывается).

За сетевые беспроводные возможности модели Delta 15 отвечает контроллер Intel AX210, обеспечивающий поддержку стандартов Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. Модели Alpha оснащены гигабитным разъемом LAN, модулем Intel AX200, обеспечивающим поддержку беспроводных стандартов Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. В оснащение всех ноутбуков также входят разъемы USB 3.2 Type-C, USB 3.2 Type-A и USB 2.0.

Габариты Delta 15 составляют 357 × 247 × 19 мм, вес — 1,9 кг. Размеры модели Alpha 15 равны 359 × 259 × 23,95 мм, а вес — 2,35 кг. 17-дюймовая модель Alpha имеет размеры 398 × 273 × 24,2 мм и вес 2,55 кг. Стоимость новинок MSI не указывается.