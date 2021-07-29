29.07.2021

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Представлены флагманские смартфоны Huawei P50 и P50 Pro

Huawei P50 P50 Pro

Компания Huawei наконец-то сегодня в Китае официально представила флагманские смартфоны P50 и P50 Pro. Устройства лишены сервисов и приложений Google, но могут похвастаться хорошей камерой и производительной аппаратной составляющей. Новинки между собой очень похожи, но некоторые важные отличия между ними все же есть.

Изначально их презентация планировалась на середину весны. Но из-за напряженной обстановки с комплектующими, обусловленной американскими санкциями, компания смогла их представить только сегодня, во второй половине лета.

Huawei P50 P50 Pro

Технические характеристики Huawei P50:

  • Дисплей: плоский, OLED, 6,5″, 20:9, 2700 х 1224 пикселей, 90 Hz, тач-сенсор 300 Hz, HDR10, DCI-P3;
  • Процессор: Qualcomm Snapdragon 888 4G, GPU — Adreno 660;
  • ОЗУ: 8 Gb;
  • ПЗУ: 128 или 256 Gb; поддержка microSD до 256 Gb;
  • Основная камера: 50 Мп (f/1.8, OIS), сверхширокоугольная 13 Мп (f/2.2) и 12 Мп перископ (f/3.4, 5-кратный оптический зум, OIS). Leica, HDR, AI, запись видео в формате 4К;
  • Фронтальная камера: 13 Мп (f/2.4, запись видео 4K);
  • Аккумулятор: 4100 мАч, быстрая зарядка мощностью 66 Вт;
  • Безопасность: сканер отпечатков пальцев в экране, распознавание лица;
  • ОС: HarmonyOS 2.0;
  • Аудио: стереодинамики;
  • NFC: есть;
  • Разъем: USB Type-C (USB 3.1);
  • Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 GHz, 2×2 MIMO, Bluetooth 5.2, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Qzss, Galileo, NavIC;
  • Водозащита: стандарт IP68;
  • Габариты и вес: 156,5 x 73,8 x 7,92 мм, 181 гр.

Технические характеристики Huawei P50 Pro:

  • Дисплей: изогнутый, OLED, 6,6″, 20:9, 2700 х 1228 пикселей, 120 Hz, тач-сенсор 300 Hz, HDR10, DCI-P3;
  • Процессор: Snapdragon 888 4G, GPU — Adreno 660 или Kirin 9000 4G, GPU — ARM Mali-G78 MP24;
  • ОЗУ: 8 или 12 Gb;
  • ПЗУ: 128, 256 или 512 Gb; поддержка microSD до 256 Gb;
  • Основная камера: 50 Мп (f/1.8, OIS), телефото 64 Мп, (f/3.5, OIS, оптический зум 3,5х, цифровой зум 100х, OIS), широкоугольная 13 Мп (f/2.2) и монохромный сенсор 40 Мп (f/1.6). Leica, AI, HDR, XD Optics, лазерный автофокус, запись видео 4К;
  • Фронтальная камера: 13 Мп (f/2.4, запись видео 4K);
  • Аккумулятор: 4360 мАч, проводная зарядка 66 Вт, беспроводная зарядка 50 Вт;
  • Безопасность: сканер отпечатков пальцев в экране, распознавание лица;
  • ОС: HarmonyOS 2.0;
  • Аудио: стереодинамики;
  • NFC: есть;
  • Разъем: USB Type-C (USB 3.1);
  • Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 GHz, 2×2 MIMO, Bluetooth 5.2, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Qzss, Galileo, NavIC;
  • Водозащита: стандарт IP68;
  • Габариты и вес: 158,8 х 72,8 х 8,5 мм, 195 гр.

Стоимость Huawei P50:

  • 8/128 Gb – 695 долларов;
  • 8/256 Gb — 770 долларов.

Смартфон поступит в продажу в сентябре этого года.

Стоимость Huawei P50 Pro, Kirin 9000 4G:

  • 8/256 Gb — 1004 доллара;
  • 8/512 Gb — 1159 долларов;
  • 12/512 Gb — 1236 долларов.

Huawei P50 Pro, Snapdragon 888 4G:

  • 8/128 Gb — 927 долларов;
  • 8/256 Gb — 1004 доллара;
  • 8/512 Gb — 1159 долларов.

Смартфон поступит в продажу 12 августа.

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