Представлены флагманские смартфоны Huawei P50 и P50 Pro
Компания Huawei наконец-то сегодня в Китае официально представила флагманские смартфоны P50 и P50 Pro. Устройства лишены сервисов и приложений Google, но могут похвастаться хорошей камерой и производительной аппаратной составляющей. Новинки между собой очень похожи, но некоторые важные отличия между ними все же есть.
Изначально их презентация планировалась на середину весны. Но из-за напряженной обстановки с комплектующими, обусловленной американскими санкциями, компания смогла их представить только сегодня, во второй половине лета.
Технические характеристики Huawei P50:
- Дисплей: плоский, OLED, 6,5″, 20:9, 2700 х 1224 пикселей, 90 Hz, тач-сенсор 300 Hz, HDR10, DCI-P3;
- Процессор: Qualcomm Snapdragon 888 4G, GPU — Adreno 660;
- ОЗУ: 8 Gb;
- ПЗУ: 128 или 256 Gb; поддержка microSD до 256 Gb;
- Основная камера: 50 Мп (f/1.8, OIS), сверхширокоугольная 13 Мп (f/2.2) и 12 Мп перископ (f/3.4, 5-кратный оптический зум, OIS). Leica, HDR, AI, запись видео в формате 4К;
- Фронтальная камера: 13 Мп (f/2.4, запись видео 4K);
- Аккумулятор: 4100 мАч, быстрая зарядка мощностью 66 Вт;
- Безопасность: сканер отпечатков пальцев в экране, распознавание лица;
- ОС: HarmonyOS 2.0;
- Аудио: стереодинамики;
- NFC: есть;
- Разъем: USB Type-C (USB 3.1);
- Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 GHz, 2×2 MIMO, Bluetooth 5.2, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Qzss, Galileo, NavIC;
- Водозащита: стандарт IP68;
- Габариты и вес: 156,5 x 73,8 x 7,92 мм, 181 гр.
Технические характеристики Huawei P50 Pro:
- Дисплей: изогнутый, OLED, 6,6″, 20:9, 2700 х 1228 пикселей, 120 Hz, тач-сенсор 300 Hz, HDR10, DCI-P3;
- Процессор: Snapdragon 888 4G, GPU — Adreno 660 или Kirin 9000 4G, GPU — ARM Mali-G78 MP24;
- ОЗУ: 8 или 12 Gb;
- ПЗУ: 128, 256 или 512 Gb; поддержка microSD до 256 Gb;
- Основная камера: 50 Мп (f/1.8, OIS), телефото 64 Мп, (f/3.5, OIS, оптический зум 3,5х, цифровой зум 100х, OIS), широкоугольная 13 Мп (f/2.2) и монохромный сенсор 40 Мп (f/1.6). Leica, AI, HDR, XD Optics, лазерный автофокус, запись видео 4К;
- Фронтальная камера: 13 Мп (f/2.4, запись видео 4K);
- Аккумулятор: 4360 мАч, проводная зарядка 66 Вт, беспроводная зарядка 50 Вт;
- Безопасность: сканер отпечатков пальцев в экране, распознавание лица;
- ОС: HarmonyOS 2.0;
- Аудио: стереодинамики;
- NFC: есть;
- Разъем: USB Type-C (USB 3.1);
- Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 GHz, 2×2 MIMO, Bluetooth 5.2, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Qzss, Galileo, NavIC;
- Водозащита: стандарт IP68;
- Габариты и вес: 158,8 х 72,8 х 8,5 мм, 195 гр.
Стоимость Huawei P50:
- 8/128 Gb – 695 долларов;
- 8/256 Gb — 770 долларов.
Смартфон поступит в продажу в сентябре этого года.
Стоимость Huawei P50 Pro, Kirin 9000 4G:
- 8/256 Gb — 1004 доллара;
- 8/512 Gb — 1159 долларов;
- 12/512 Gb — 1236 долларов.
Huawei P50 Pro, Snapdragon 888 4G:
- 8/128 Gb — 927 долларов;
- 8/256 Gb — 1004 доллара;
- 8/512 Gb — 1159 долларов.
Смартфон поступит в продажу 12 августа.