Представлена Toyota с расходом топлива 2,8 л на 100 км

Toyota Motor Corporation представила в Японии второе поколение компактного гибрида Aqua. Модель продается в других странах под названием Toyota Prius c. Автомобиль построен на платформе TNGA-B.

Колесная база увеличена на 50 мм и составляет 2600 мм, а высота равна 1485 мм. Другие параметры остались без изменений: длина составляет 4050 мм при ширине 1695 мм. Увеличенная колесная база позволила сделать более вместительным салон автомобиля. Кроме того, новинка получила 10,5-дюймовый экран развлекательной системы, а переключать передачи теперь возможно при помощи маленького джойстика.

Также автомобиль комплектуется адаптивным круиз-контролем, системой удержания в полосе, мониторингом слепых зон и ассистентом парковки, а в багажнике имеется розетка. Есть поддержка Apple CarPlay.

В движение новую Toyota Aqua приводит гибридная силовая установка, которая состоит из 1,5-литрового бензинового двигателя M15A-FXE мощностью 91 л.с. и электромотора 1HM на 80 мощностью 80 л.с. Базовая версия является переднеприводной, а в топовом оснащении имеет полный привод.

Средний расход топлива составляет 2,8 л на 100 км, также доступен новый ездовой режим Power+ с максимальным уровнем рекуперации.

Стоимость начинается с 18 тыс. долларов