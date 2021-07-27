Представлен защищенный смартфон Nokia XR20 на бюджетном 5G-чипе Qualcomm

Компания HMD Global официально представила защищенный смартфон Nokia XR20. Новинка оснащена закаленным стеклом Corning Gorilla Glass Victus, которое обеспечивает высокие показатели стойкости к внешним воздействиям вкупе с корпусом, сертифицированным по военному стандарту MIL-STD810H, стойким к падениям с высоты до 1,8 м, а также попаданию влаги и пыли (IP68).

Аппарат получил IPS-экран диагональю 6,67 дюйма разрешением Full HD+. Nokia XR20 построен на базе процессора Qualcomm Snapdragon 480 5G. Объем оперативной памяти составляет 6 Gb, встроенной – 128 Gb. Предусмотрен слот расширения памяти для карт microSD.

Имеется блок основной камеры с датчиками на 48 Мп (f/1.79) и 13 Мп (f/2.4) с оптикой Zeiss и двойной вспышкой. Фронтальная камера разрешением 8 Мп (f/2.0).

Емкость аккумуляторной батареи Nokia XR20 составляет 4630 мА·ч. Смартфон поддерживает проводную зарядку мощностью 18 Вт и беспроводную мощностью 15 Вт. В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac/ax и Bluetooth 5.1, GPS/AGPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, QZSS, NavIC, NFC, стереодинамики, боковой сканер отпечатков пальцев и дополнительная клавиша на корпусе, которую можно использовать для быстрого запуска любого приложения. Габариты составляют 171,64 x 81,5 x 10,64 мм, вес – 248 гр. В качестве операционной системы используется Android 11, но уже обещаны три крупных обновления Android и четыре года выпуска обновлений безопасности.

Стоимость Nokia XR20 составляет 550 долларов.