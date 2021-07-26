Представлен телевизор Samsung The Frame с диагональю 85 дюймов

Компания Samsung представила в Южной Корее флагманский интерьерный телевизор семейства The Frame. Панель имеет размер 85 дюймов по диагонали и обладает разрешением 4К.

Новинка наделена деревянной рамкой, благодаря чему напоминает картину. Крепление Slim Fit Wall Mount позволяет располагать устройство максимально близко к стене.

Применяется матрица 4K QLED с частотой обновления 120 HGz. За обработку изображений отвечает высокопроизводительный чип Quantum Processor 4K. Есть поддержка HDR10 и HDR10+. Реализована технология AMD FreeSync Premium Pro. Во время игр можно использовать режимы с соотношением сторон 21:9 и 32:9.

В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.2 LE, контроллер NFC, 4 интерфейса HDMI 2.1, 2 порта USB и сетевой разъем Ethernet. Телевизор оборудован аудиосистемой с четырьмя динамиками мощностью 40 Вт. Установлена операционная система Tizen. Есть поддержка голосовых ассистентов Alexa, Bixby и Google Assistant.

Стоимость телевизора Samsung The Frame составляет ориентировочно 5800 долларов.