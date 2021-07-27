Представлен смартфон ZTE Axon 30 с с подэкранной камерой

Китайская компания ZTE провела презентацию смартфона Axon 30. Главная особенность новинки — спрятанная за дисплеем селфи-камера нового поколения.

ZTE Axon 30 оснащен 6,92-дюймовым AMOLED экраном с соотношением сторон 20,5:9 и разрешением Full HD+. Панель обладает частотой обновления 120 Hz, а частота отклика сенсорного слоя составляет 360 Hz. В область дисплея встроен сканер отпечатков пальцев.

Используется процессор Qualcomm Snapdragon 870, который объединяет восемь ядер Kryo 585 с тактовой частотой до 3,2 GHz, графический ускоритель Adreno 650 и сотовый модем Snapdragon X55 5G. Объем оперативной памяти составляет 6, 8 или 12 Gb, вместимость флеш-накопителя UFS 3.1 — 128 или 256 Gb.

Основная камера представлена следующими датчиками: 64 Мп (Sony IMX682), 8 Мп модуль с широкоугольной оптикой (угол обзора 120 градусов), 5 Мп макромодуль и 2 Мп сенсор глубины. Фронтальная камера (под экраном по центру) разрешением 16 Мп. Область над объективом при работе в режиме дисплея обеспечивает пиксельную плотность 400 PPI (точек на дюйм). За счет этого изображение не выглядит размытым.

Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 4200 мА·ч с поддержкой 55-ваттной подзарядки. В оснащение также входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, GPS, A-GPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo, контроллер NFC и порт USB Type-C. Габариты составляют 170,2 × 77,8 × 7,8 мм, вес — 189 гр. Установлена операционная система MyOS 11 на основе Android 11.

Смартфон ZTE Axon 30 будет предложен покупателям в четырех модификациях:

6/128 Gb памяти – 338 долларов;

8/128 Gb памяти – 384 доллара;

8/256 Gb памяти – 430 долларов;

12/256 Gb памяти – 477 долларов.

Пока продажи доступны только в Китае.