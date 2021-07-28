Представлен смартфон среднего уровня OPPO Reno6 4G

Компания OPPO представила смартфон среднего уровня Reno6 4G. Аппарат оборудован 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем формата Full HD+ с частотой обновления 90 Hz. Частота отклика сенсорного слоя составляет 180 Hz.

Смартфон построен на базе процессора Qualcomm Snapdragon 720G, содержащий восемь вычислительных ядер Kryo 465 с тактовой частотой до 2,3 GHz и графический ускоритель Adreno 618. Интегрированный модем Snapdragon X15 LTE не предусматривает поддержку сетей 5G. Объем оперативной памяти составляет 8 Gb, вместимость флеш-накопителя — 128 Gb.

Основная камера включает четыре датчика: 64 Мп, 8 Мп блок с широкоугольной оптикой (119 градусов), 2 Мп макромодуль и 2 Мп сенсор глубины сцены. Фронтальная камера разрешением 44 Мп расположена в небольшом отверстии в левом верхнем углу экрана.

Питание обеспечивает аккумуляторная батарея е4310 мА·ч с поддержкой быстрой 50-ваттной подзарядки. В оснащение также входят адаптеры Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 и Bluetooth 5.2, GLONASS, BDS, GALILEO, контроллер NFC, USB Type-C 3.1 и 3,5-мм гнездо для наушников. Сканер отпечатков пальцев расположен непосредственно в области экрана. Габариты составляют 156.8 x 72.1 x 7.6 мм, вес – 182 гр. Используется программная платформа ColorOS 11.1, в основу которой положена операционная система Android 11.

Стоимость смартфона OPPO Reno6 4G составляет ориентировочно 360 долларов.