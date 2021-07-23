Представлен смартфон POCO F3 GT: 120 Hz экран, Dimensity 1200 и аккумулятор 5065 мА•ч

Бренд POCO представил производительный смартфон F3 GT – переименованную версию китайского Redmi K40 Gaming Edition. Смартфон оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением Full HD+, поддержкой HDR10 +, частотой обновления 120 Hz и частотой опроса сенсорного слоя 480 Hz. Экран имеет яркость 500 кд/м2 и покрыт защитным стеклом Gorilla Glass 5.

Применяется процессор Dimensity 1200 с тактовой частотой до 3,0 GHz. В состав чипа входит модем 5G. Объем оперативной памяти LPDDR4x составляет 6 или 8 Gb, емкость флеш-накопителя UFS 3.1 — 128 или 256 Gb.

Тройная основная камера содержит 64 Мп сенсор, 8 Мп модуль с широкоугольной оптикой (119 градусов) и 2 Мп макромодуль. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп.

Емкость аккумуляторной батареи составляет 5065 мА·ч, смартфон поддерживает 67-ваттную зарядку. POCO F3 GT позиционируется как смартфон для геймеров, поэтому он получил в боковой части магнитно-механические переключатели Maglev Triggers, а также современную систему отвода тепла. В оснащение также входят адаптеры Wi-Fi 6 802.11ax и Bluetooth 5.1, контроллер NFC, порт USB Type-C, аудиосистема с двумя динамиками и поддержкой Dolby Atmos и боковой сканер отпечатков пальцев. Используется операционная система Android 11 с надстройкой MIUI 12.5.

Цены на POCO F3 GT: версия 6/128 Gb памяти — 362 доллара, 8/128 Gb — 390 долларов и 6/256 Gb — 416 долларов.