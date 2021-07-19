Представлен доступный смартфон OPPO A16 с аккумулятором на 5000 мА•ч

Компания OPPO представила недорогой смартфон A16. Дисплей устройства имеет размер 6,5 дюйма по диагонали и обладает разрешением HD+. Частота обновления панели составляет 60 Hz. Заявлено 71% охвата цветового пространства NTSC.

Смартфон построен на базе процессора MediaTek Helio G35. Чип объединяет восемь вычислительных ядер Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,3 GHz и графический ускоритель IMG PowerVR GE8320 GPU. Аппарат получил 3 Gb оперативной памяти и 32 Gb встроенной флеш-памяти.

Основная камера тройная с датчиками на 13, 2 и 2 Мп. Фронтальная камера разрешением 8 Мп. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мА·ч. В оснащение входят адаптеры Wi-Fi и Bluetooth 5.0, GPS, аудиоразъем 3,5 мм и порт USB-C. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку включения. Габариты составляют 163,8 × 75,6 × 8,4 мм, вес — 190 гр. Новинка функционирует под управлением операционной системы ColorOS 11.1 на основе Android 11.

Смартфон OPPO A16 доступен в цветах Pearl Blue, Space Silver и Crystal Black по цене 138 долларов.