Представлен 6-нм процессор MediaTek Kompanio 1300T для планшетов и хромбуков

Компания MediaTek представила процессор Kompanio 1300T, предназначенный для использования в мощных планшетах с поддержкой 5G. Платформа производится на предприятии TSMC по 6-нанометровому техпроцессу.

Платформа состоит из восьмиядерного CPU (четыре ядра Arm Cortex A-78 и четыре Arm Cortex-A55), GPU Arm Mali-G77 MC9, модема 5G и фирменного блока ускорения задач ИИ (MediaTek AI processing unit, APU).

Обеспечивается поддержка дисплеев с разрешением до 2560 × 1600 пикселей и частотой обновления до 120 Hz, оперативной памяти LPDDR4x-2133 и твердотельных накопителей стандарта UFS 2.1. Также поддерживаются многомодульные камеры с датчиками разрешением до 108 Мп и записью видео 4К со скоростью 60 к/с.

В состав процессора входят контроллеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo. Реализована поддержка технологии Dual 5G SIM (5G SA + 5G SA).

Устройства на базе MediaTek Kompanio 1300T ожидаются в третьем квартале текущего года. Первым устройством скорее всего станет Honor Pad V7.