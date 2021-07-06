Появились подробности о доступных версиях нового кроссовера Kia Sportage

Компания Kia поделилась подробностями о доступных версиях нового кроссовера Kia Sportage пятого поколения. Самые доступные версии Kia Sportage на глобальном рынке будут оснащаться 1,6-литровым турбомотором мощностью 180 л.с с крутящим моментом 264 Нм. Базовая версия будет комплектоваться 6-ступенчатой механической коробкой передач, также будет доступна роботизированная 7-ступенчатая коробка.

Кроме того, в продаже появится версия с 2-дитровым дизельным двигателем и изменяемой геометрией турбины мощностью 186 л.с. и крутящим моментом 416 Нм. Будет установлена 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Привод для бензиновой и для дизельной версии может быть как передний, так и полный с подключаемой задней осью. Продажи стартуют в этом году.

Также был представлен новый трейлер.