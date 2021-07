Подписан договор о совместной работе между LANDAU School и STEP IT Academy

Меморандум подписали исполнительный директор LANDAU School Тимур Лезник и директор STEP IT Academy Алексей Слепцов в корпусе «Bayıl» школы. Документ предусматривает сотрудничество в разработке и реализации совместных проектов и программ в области информационно-коммуникационных технологий, а также в других сферах, представляющих взаимный интерес. В рамках договора, c сентября 2021 года сотрудничества занятия по IT в LANDAU School будут проводиться специалистами из STEP IT Academy в соответствии с куррикулумом. По окончании учебного дня ученики и все желающие смогут посещать регулярные занятия STEP IT Academy в здании школы LANDAU School.

Т.Лезник отметил возрастающую роль компьютерных технологий в современном глобализирующемся мире, подчеркнув важность цифровых платформ в процессе перехода к дистанционному образованию.

Как заявил Тимур Лезник, «Пандемия и как следствие онлайн-обучение показали необходимость совершенствования информационно-коммуникационных технологий, устранения и предотвращения возможных проблем для обеспечения благоприятной учебной атмосферы. Являясь школой, осуществляющей STEAM-образование, сотрудничество в области компьютерных технологий, обогащение знаний наших учеников в этой отрасли для нас является приоритетом. Верю, что расширение сотрудничества с компьютерной Академией STEP IT будет способствовать этому».

LANDAU School — это частная средняя школа в Баку, где образование ведется на азербайджанском, английском и русском языках. В английском секторе школы уроки проводятся по британскому куррикулуму — программе Edexcel Pearson; IGCSE и A-Level, однако по окончании школы ученики получают 2 аттестата, включая национальный.

«Мы в STEP IT Academy прошли долгий путь в поисках школы партнера, которая бы установила высокую планку по уровню подготовки. После знакомства с Landau school мы убедились, что ученики могут справится с нашей программой без проблем, и рады что наше партнёрство послужит развитию IT-сектора не только в Азербайджане, то и во всем мире», — подчеркнул Алексей Слепцов.

STEP IT Academy работает с 1999-го года и является международным учебным заведением специализирующемся на компьютерном образовании. Академия функционирует в 20-и странах мира включая Азербайджан. На данный момент со всех филиалов академии выпустились 85000, а учатся 30000 студентов.