Пентагон отменил контракт с Microsoft на 10 млрд. долларов

Министерство обороны США объявило, что отменяет контракт, связанный с облачными вычислениями, на 10 млрд. долларов, заключенный с компанией Microsoft, на который также претендовал интернет-гигант Amazon.

В 2019 году Пентагон выбрал Microsoft в качестве провайдера облачных услуг. В рамках программы JEDI (Joint Enterprise Defence Infrastructure) компания могла получить до 10 млрд. долларов в течение десяти лет. Решение Пентагона было оспорено компанией Amazon (иск в Федеральный суд США), конкурирующей с Microsoft на рынке облачных вычислений.

По мнению Amazon, конкуренция была нечестной из-за предвзятого отношения бывшего президента США Дональда Трампа к главе компании Джеффу Безосу. Газета The Washington Post, которая принадлежит Безосу, регулярно критиковала действия администрации президента. Трамп же обвинял Amazon в неуплате налогов и в том, что компания уничтожает почтовую службу страны.

По словам военных, «из-за меняющихся условий и достижений в индустрии JEDI Cloud больше не отвечает потребностям». Министерство заявило, что все еще нуждается в облачной инфраструктуре, и объявило о программе JWCC (Joint Warfighter Cloud Capability).

Новый многомиллиардный контракт рассчитан на пять лет. В рамках программы ведомство будет сотрудничать сразу с несколькими компаниями. Считается вероятным, что он будет заключен одновременно с Amazon и Microsoft с возможностью участия других крупных облачных провайдеров, включая Google, IBM и Oracle.

Отметим, что на фоне сообщения о том, что Пентагон аннулировал контракт с Microsoft на 10 млрд. долларов, состояние Безоса выросло за сутки более чем на 8 млрд. долларов. На данное время оно составляет 211 млрд. долларов.