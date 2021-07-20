OPPO Reno6 Z 5G: Dimensity 800U и 64 Мп камера

Компания OPPO представила смартфон среднего уровня Reno6 Z 5G. Аппарат оснащен 6,4-дюймовым дисплеем формата Full HD+ и частотой обновления 60 Hz. Заявлено 96% охвата цветового пространства NTSC. Панель занимает 90,8% площади фронтальной поверхности корпуса.

Смартфон построен на базе процессора Dimensity 800U с восемью ядрами (до 2,4 GHz) и встроенным модемом 5G. Объем оперативной памяти составляет 8 Gb, вместимость флеш-накопителя — 128 Gb. Можно использовать карту microSD.

Основная камера тройная с главным модулем на 64 Мп, ультраширокоугольным на 8 Мп с углом обзора 119 градусов и 2 Мп макромодулем. Смартфон умеет снимать видео в 4K с частотой 30 кадров в секунду и замедленные ролики в разрешении 1080p при 120 fps. Фронтальная камера разрешением 32 Мп.

За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4310 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки VOOC 4.0 мощностью 30 Вт. В оснащение также входят порт USB Type-C и стандартное 3,5-мм гнездо для наушников. Сканер отпечатков пальцев встроен в экран. В качестве предустановленной ОС используется Android 11 с фирменной оболочкой ColorOS 11.1.

Стоимость смартфона OPPO Reno6 Z 5G составляет ориентировочно 410 долларов.