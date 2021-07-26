OPPO A93s 5G: 90 Hz экран, MediaTek Dimensity 700 и аккумулятор 5000 мА•ч

Компания OPPO представила в Китае смартфон среднего класса с поддержкой сетей пятого поколения A93s 5G. Новинка стала немного улучшенной версией OPPO A93 5G, который вышел в начале года.

Аппарат оснащен 6,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD +, яркостью 600 нит и частотой обновления 90 Hz. Смартфон построен на базе процессора MediaTek Dimensity 700, работающий при поддержке 8 Gb оперативной памяти. Объем встроенного накопителя составляет 256 Gb. Есть поддержка карт microSD.

Основная камера представлена тремя датчиками: 48 Мп (f/1.7), 2 Мп (макро) и 2 Мп (датчик глубины). Фронтальная камера разрешением 8 Мп.

OPPO A93s 5G оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, а также поддержкой 18-ваттной зарядки. В комплекте находится соответствующее зарядное устройств. Есть поддержка двух SIM-карт 5G. Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани устройства. Габариты составляют: 162,9 х 74,7 х 8,4 мм, вес – 188 гр. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 11 с оболочкой ColorOS 11.

Аппарат будет доступен в трех расцветках (белой, черной и перламутровой) и появится в продаже 30 июля за 308 долларов.